Банк «Открытие» подвергся кибератаке
Банк «Открытие» в своём официальном Telegram-канале заявил, что подвергся хакерской атаке.
В кредитной организации отметили, что по этой причине «сервисы дистанционного обслуживания могут работать медленнее, чем обычно».
В банке добавили, что специалисты делают всё для скорейшего восстановления работы.
Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев заявил, что техподдержка системы онлайн-голосования Москвы зафиксировала больше 350 хакерских атак за 2,5 часа, сообщает телеканал «360».
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