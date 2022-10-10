Банк «Открытие» подвергся кибератаке

В кредитной организации отметили, что по этой причине «сервисы дистанционного обслуживания могут работать медленнее, чем обычно».

В банке добавили, что специалисты делают всё для скорейшего восстановления работы.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев заявил, что техподдержка системы онлайн-голосования Москвы зафиксировала больше 350 хакерских атак за 2,5 часа, сообщает телеканал «360».