Бабье лето придет с дождями

Первая неделя октября принесет в Россию потепление, сообщают синоптики. Однако, скептически оценивают признаки бабьего лета из-за обилия дождей на следующей неделе. Такую оценку природным изменениям дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН.

«Если речь идет о южных регионах центральной части России, там на следующей неделе будет хорошая, комфортная погода – до +20 градусов. Осадков существенных не ожидается, начиная со среды в Воронежской, Тамбовской, Липецкой областях – на юге Центрального федерального округа.

Если говорить о северной его части, в том числе Москве и Московской области и сопредельных регионах, стоит отметить также теплую погоду. Она будет на 4-5 градусов выше нормы. Это, конечно, комфортная погода. Уже завтра, в понедельник, начинается повышение температуры до +14 градусов и выше. В течение недели она поднимется местами до +17 градусов», - сообщил метеоролог.

Роман Вильфанд отметил, что температурный режим для первой декады октября является довольно высоким, но обратил внимание на большое количество осадков.

«Погода будет мрачноватая и дождливая. В конце рабочей недели солнышко проглянет. Это тепло связано с перемещением воздушных масс по восточной периферии циклона, который к нам приближается. Его центр окажется уже во вторник вблизи Москвы.

Можно ли ассоциировать это тепло и дожди с бабьим летом? Если стать под навес, чтобы укрыться от дождя, закрыть глаза и ощущать дуновение теплого ветра, можно полагать, что в России бабье лето. Но не более», - заявил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее НСН писала, какие погодные приметы заслуживают того, чтобы взять их на вооружение, по мнению синоптиков.

