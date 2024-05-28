АвтоВАЗ представит новую модель Lada Iskra 5 июня

В Тольятти уточнили, что Lada Iskra – это новое семейство автомобилей B-класса, в которое войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости. В модельном ряду компании новинка займет место между семействами Granta и Vesta, а её серийное производство стартует в начале 2025 года.

«Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями Lada, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне», - добавили в пресс-службе.

Ранее бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который в 2023 году был передан АвтоВАЗу, вернулся в госсобственность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

