АвтоВАЗ представит новую модель Lada Iskra 5 июня
Премьера новой модели АвтоВАЗа состоится 5 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, презентация новинки, которую назвали Lada Iskra, начнётся в 13:00 по московскому времени.
В Тольятти уточнили, что Lada Iskra – это новое семейство автомобилей B-класса, в которое войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости. В модельном ряду компании новинка займет место между семействами Granta и Vesta, а её серийное производство стартует в начале 2025 года.
«Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями Lada, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне», - добавили в пресс-службе.
Ранее бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который в 2023 году был передан АвтоВАЗу, вернулся в госсобственность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru