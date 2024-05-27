Мантуров: В Узбекистане обсудили запуск производства Lada во время визита Путина

В Узбекистане обсуждался запуск производства Lada во время визита российского лидера Владимира Путина, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

Он отметил, что работа над этим вопросом ведется, но говорить о сроках запуска проекта пока рано.

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До этого стало известно, что первый дилерский центр «АвтоВАЗа» откроют в Таджикистане в третьем квартале 2024 года. В центре будут осуществляться продажи, обслуживание и обеспечение запчастями.

Уже сейчас машины российской компании можно приобрести на временной локации в Душанбе. Ассортимент при открытии дилерского центра обещают расширить.

Ранее российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подал две заявки на регистрацию товарных знаков Ursus и Terum, следует из данных Роспатента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
ТЕГИ:АвтомобилиПроизводствоУзбекистан

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