Мантуров: В Узбекистане обсудили запуск производства Lada во время визита Путина
В Узбекистане обсуждался запуск производства Lada во время визита российского лидера Владимира Путина, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.
Он отметил, что работа над этим вопросом ведется, но говорить о сроках запуска проекта пока рано.
До этого стало известно, что первый дилерский центр «АвтоВАЗа» откроют в Таджикистане в третьем квартале 2024 года. В центре будут осуществляться продажи, обслуживание и обеспечение запчастями.
Уже сейчас машины российской компании можно приобрести на временной локации в Душанбе. Ассортимент при открытии дилерского центра обещают расширить.
Ранее российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подал две заявки на регистрацию товарных знаков Ursus и Terum, следует из данных Роспатента, передает «Радиоточка НСН».
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