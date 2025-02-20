«Авторусь»: Замена фильтров и свечей зажигания — самые востребованные автоуслуги

В 2024 году среди наиболее востребованных услуг по обслуживанию автомобилей в России оказались замена свечей зажигания, фильтров и щеток стеклоочистителей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на директора по маркетингу дилерского холдинга «Авторусь» Анастасию Ломаченко.

Среди других популярных работ замена масла, ламп и светодиодов, а также сервисные операции с элементами подвески.

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Ломаченко также отметила рост замещения автозапчастей ушедших брендов, в первую очередь в категориях тормозных дисков и колодок.

Эксперт подчеркнула, что разница в цене между запчастями собственных марок и известных брендов иногда достигает 300%. Это побуждает потребителей тщательнее анализировать характеристики запчастей и отзывы о них, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Олег Смыслов
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