«Авторусь»: Замена фильтров и свечей зажигания — самые востребованные автоуслуги

В 2024 году среди наиболее востребованных услуг по обслуживанию автомобилей в России оказались замена свечей зажигания, фильтров и щеток стеклоочистителей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на директора по маркетингу дилерского холдинга «Авторусь» Анастасию Ломаченко.

Среди других популярных работ замена масла, ламп и светодиодов, а также сервисные операции с элементами подвески.