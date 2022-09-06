Автомобилисты стали массово отказываться от ОСАГО

По данным организации, в этой связи российские автовладельцы массово отказываются приобретать полисы, так как в нынешнем виде ОСАГО полностью дискредитировало себя и граждане больше не могут рассчитывать на адекватную компенсацию в случае аварии.

«Теперь это называют «расширением тарифного коридора», но о том, чтобы страховые компании продавали свои продукты дешевле, речи никогда не шло. «Расширение коридора» — это такой эвфемизм», — подчеркнул Шапарин.

Он отметил, что не стоит забывать и про запчасти, которые в реальной жизни подорожали в среднем на 50–70%, однако в каталогах страховых компаний - приблизительно на 20–25%:

По мнению эксперта, всё это приведёт к снижению желающих страховаться из-за подорожания услуги, из-за недостаточных выплат, а также из-за возможности стать участником затяжного судебного процесса по выбиванию компенсации после ДТП с водителем без страховки.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что с 13 сентября коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, сообщает RT.

