Детский рисунок выставлен на торги за 140 млн рублей

Довольно необычный, если не сказать, курьёзный лот появился на интернет-сервисе «Авито». Россиянин Владимир Мкртчян выставил на аукцион свой детский рисунок «Красноармеец на лошади» с начальной стоимостью 140 миллионов рублей.

Как рассказал 41-летний автор телеканалу «360», картину он нарисовал, когда ему было шесть лет. В ней он частично отразил тему гражданской войны. По словам Владимира, он решился продать рисунок, потому что нуждается в деньгах. При этом он считает заявленную цену «предельно низкой для такой картины», по его оценке она должна быть в два раза выше.

По признанию автора, картина, выставленная на торги, вызвала ажиотаж: кто-то смеётся, другие умиляются, третьи задумываются. Мкртчян считает, что все эти эмоции стоят тех 140 миллионов рублей, которые он просит за произведение. Появился даже первый потенциальный покупатель, он, правда хочет поторговаться, однако автор не намерен сбавлять цену.

