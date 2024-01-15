Автоэксперт заявил, что китайцы тестируют свои машины на покупателях

Андрей Ломанов заявил в эфире НСН, что все автомобильные компании проводят эксперименты на своих клиентах, так как протестировать все условия на заводе невозможно.

Китайские производители тестируют свои машины в реальных условиях на потребителях и быстро исправляют недочеты, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в интервью НСН.

В 2023 году на российском авторынке официально появилось 19 новых китайских марок, пишет РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). На данный момент в России официально представлено 29 китайский брендов.

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«Надо понимать, что Китай – это страна не такая холодная, как мы. Там есть холодные зоны, но тестировать машины в реально тяжелых условиях негде. У них нет нашего Тобольска, где может быть минус 50 градусов. Они, будем честны, тестируют автомобили на покупателях, в конкретных областях и условиях. Но надо понимать, что все автомобильные компании в каком-то смысле проводят эксперименты на своих клиентах. Да, машина проходит определенное тестирование в рамках завода. Но в серийных образцах тоже всплывают недочеты», - отметил он.

При этом собеседник НСН отметил, что китайские автоконцерны сегодня быстрее других исправляют любые недочеты в автомобилях.

«Те же японские или немецкие производители, видя какую-то погрешность, неисправность, не бегут ее исправлять. Китайские производители очень быстро понимают, какие есть проблемы. То есть, машины не следующего поколения, а уже следующей партии приходят с изменениями, например, педаль газа или тормоза у них уже отламываться не будет. Китайцы очень быстро реагируют, им хочется быстро заработать хорошую репутацию», - добавил он.

Вопросов к безопасности российских автомобилей очень много, однако чиновникам нужно ездить на тех же авто, на которых ездят обычные россияне, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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