Мишустин открыл движение по новым участкам дорог в нескольких регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции принял участие в открытии участков автомобильных дорог в нескольких регионах, сообщает РИА Новости.
Речь идёт об участке трассы М-12 «Восток» в Чувашии, новых автодорогах в республиках Татарстан и Дагестан, а также в Свердловской и Мурманской областях.
Представители регионов вышли на связь с председателем правительства, доложив ему о готовности к запуску.
Мишустин поблагодарил дорожных строителей и отметил, что благодаря их работе движение в перечисленных регионах станет удобнее для граждан.
Ранее президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе, сообщает RT.
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