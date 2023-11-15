Мишустин открыл движение по новым участкам дорог в нескольких регионах

Речь идёт об участке трассы М-12 «Восток» в Чувашии, новых автодорогах в республиках Татарстан и Дагестан, а также в Свердловской и Мурманской областях.

Представители регионов вышли на связь с председателем правительства, доложив ему о готовности к запуску.

Мишустин поблагодарил дорожных строителей и отметил, что благодаря их работе движение в перечисленных регионах станет удобнее для граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе, сообщает RT.

