«Автодор» повысил стоимость проезда по платным трассам М-4, М-11 и М-12
Госкомпания «Автодор» о ежегодной индексации тарифов и абонементов на проезд по платным участкам дорог. Как сообщает пресс-служба компании, стоимость увеличилась с 17 февраля 2025 года в пределах инфляции.
В частности, проезд от Москвы до Краснодара по трассе М-4 «Дон» для первой категории транспортных средств увеличится на 360 рублей - до 4 610 рублей. Поездка от Солнечногорска до Санкт-Петербурга по трассе М-11 «Нева» станет дороже на 320 рублей и обойдётся в 3 550 рублей, а для проезда от Москвы до первого съезда на Казань по трассе М-12 «Восток» надо будет потратить на 344 рубля больше - 4 825 рубля.
Отмечается, что использование транспондера с подключенной максимальной скидкой позволит сэкономить 15%. Также снизить стоимость поездки можно благодаря абонементам на проезд.
«В дополнение к действующей программе лояльности госкомпания организует пилотный проект по начислению дополнительных баллов при возникновении на платных участках затруднений, за исключением заторов по причинам независящим неё причинам», - добавили в «Автодоре».
Ранее «Автодор» объявил об отмене штрафов за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 «Нева» на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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