«Автодор» объявил стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани

По его словам, эта цифра не учитывает скидку, которая, в рамках программы лояльности, будет составлять 15%.

Он отметил, что новая трасса разделена на восемь этапов, и цена за километр проезда будет варьироваться в зависимости от участка.

«Участки около Москвы в обход Балашихи вполне допускает... значения порядка даже восьми рублей за километр. Но на транзитных участках дальше... в среднем как на участках транзитных - это три-четыре рубля за километр», - уточнил Макиев.

Ранее правительство выделило Минтрансу ещё больше 40 млрд рублей на строительство участка трассы М12 от Москвы до Казани, передаёт ОТР.

