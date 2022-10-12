«Автодор» объявил стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани
Заместитель главы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев заявил, что проезд по новой трассе М-12 от Москвы до Казани обойдётся водителю легкового автомобиля примерно в три тысячи рублей, сообщает РИА Новости.
По его словам, эта цифра не учитывает скидку, которая, в рамках программы лояльности, будет составлять 15%.
Он отметил, что новая трасса разделена на восемь этапов, и цена за километр проезда будет варьироваться в зависимости от участка.
«Участки около Москвы в обход Балашихи вполне допускает... значения порядка даже восьми рублей за километр. Но на транзитных участках дальше... в среднем как на участках транзитных - это три-четыре рубля за километр», - уточнил Макиев.
Ранее правительство выделило Минтрансу ещё больше 40 млрд рублей на строительство участка трассы М12 от Москвы до Казани, передаёт ОТР.
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