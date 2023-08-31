В России назвали регионы-лидеры по предложениям работы и росту зарплат

«В разрезе регионов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году за первое полугодие 2023 года предложений о работе больше всего стало в Свердловской области. Число вакансий в регионе выросло в 3,2 раза. Следом идут Московская и Самарская области с увеличением количества вакансий в 3,1 раза. Потом Пермский край, в котором количество предлагаемых работ выросло в три раза. Замыкает пятерку Челябинская область - в регионе в 2,9 раза стало больше вакансий», - говорится в подсчетах компании, с которыми ознакомилась НСН.

Отмечается, что в регионом-лидером по повышению зарплат стала Волгоградская область.

«В аспекте прироста средней предлагаемой заработной платы лидирует Волгоградская область. Прирост средней зарплаты за полгода в регионе составил 30%. Второе место делят Пермский Край и Самарская область с приростом на уровне 27%. Следом расположилась Омская область - там зарплаты за полгода выросли на 24%. Замыкает пятерку Ростовская область, в которой работники стали получать на 23% больше», - отметили в «Авито Работе».

Отмечается, что самыми востребованными стали специалисты категории «синих воротничков» - это представители массовых линейных профессий, таких как кассиры, грузчики, сварщики, швеи, монтажники, строители и другие. Прежде всего, высокий спрос на специалистов обусловлен наращиванием производственных мощностей строительного сектора, а также увеличением объемов многих промышленных подразделений, заявили эксперты.

«Мы можем отметить общую тенденцию роста заработных плат. Сильно возросла зарплата рабочих линейных профессий: токари, инженеры, сварщики. Цифры достигают 250 000-300 000 рублей, что является очень сильной и конкурентной заработной платой на уровне IT-специалистов», — уточнил НСН руководитель категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работа» Александр Сампетов.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.

