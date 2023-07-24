В Минтрансе заявили о росте цен на авиабилеты в пределах инфляции

Цены на пассажирские авиаперевозки растут в пределах инфляции, сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик. Представителя ведомства цитирует ТАСС.

ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву из-за заявлений о росте цен на билеты

По его словам, удорожание перелетов не выходит за рамки инфляции. Также чиновник напомнил о практике распродаж авиабилетов.

«По факту у нас снижение цены», - сказал Чалик.

В Минтрансе ранее заявили, что за первые пять месяцев 2023 года стоимость авиабилетов на внутренние рейсы выросла на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ведомство опровергло информацию о возможном росте цен на авиабилеты на 40%. В Минтрансе отметили, что подобные расчеты не имеют под собой оснований, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ИнфляцияМинтрансАвиацияСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры