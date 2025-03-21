Авиабилеты на горнолыжные курорты в России подешевели к весне

Стоимость авиабилетов до российских горнолыжных курортов, где сезон открыт до конца апреля, заметно снизилась по сравнению с зимними месяцами. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Согласно данным компании, Солнечная Долина остается самым экономичным направлением для горнолыжного отдыха. Поездка из Москвы туда и обратно в марте обойдется от 9,2 тысячи рублей, в апреле — от 10,6 тысячи. Средняя стоимость перелета из Санкт-Петербурга также снизилась — в марте билеты стоят от 10,2 тысячи рублей, в апреле — от 10,1 тысячи, что на 17% дешевле зимних тарифов.

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Снижение цен наблюдается и на других направлениях. Так, билеты из Москвы в Магнитогорск — ближайший аэропорт к курорту Абзаково — в марте и апреле подешевели на 11%. Стоимость перелета туда и обратно составляет от 15,8 тысячи рублей в марте и от 17,4 тысячи в апреле. Для пассажиров из Санкт-Петербурга цены также стали ниже на 8% — от 15,8 тысячи рублей в марте и от 12,4 тысячи в апреле.

Авиаперелеты до Перми, ближайшего аэропорта к курорту Губаха, тоже стали доступнее. По данным сервиса, из Москвы билеты в марте и апреле стоят на 18% дешевле по сравнению с началом сезона — от 7,1 тысячи рублей в марте и от 9 тысяч в апреле. Средний чек на маршруте из Санкт-Петербурга сократился на 8% — билеты стоят от 11,1 тысячи рублей в марте и от 11,8 тысячи в апреле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Егор Комаров
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