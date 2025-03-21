Авиабилеты на горнолыжные курорты в России подешевели к весне

Снижение цен наблюдается и на других направлениях. Так, билеты из Москвы в Магнитогорск — ближайший аэропорт к курорту Абзаково — в марте и апреле подешевели на 11%. Стоимость перелета туда и обратно составляет от 15,8 тысячи рублей в марте и от 17,4 тысячи в апреле. Для пассажиров из Санкт-Петербурга цены также стали ниже на 8% — от 15,8 тысячи рублей в марте и от 12,4 тысячи в апреле.

Авиаперелеты до Перми, ближайшего аэропорта к курорту Губаха, тоже стали доступнее. По данным сервиса, из Москвы билеты в марте и апреле стоят на 18% дешевле по сравнению с началом сезона — от 7,1 тысячи рублей в марте и от 9 тысяч в апреле. Средний чек на маршруте из Санкт-Петербурга сократился на 8% — билеты стоят от 11,1 тысячи рублей в марте и от 11,8 тысячи в апреле, передает «Радиоточка НСН».

