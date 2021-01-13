Почти всё население города Кинешма осталось без отопления и горячей воды
Более 80 тысяч жителей города Кинешма в Ивановской области остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного регионального управления МЧС РФ.
По данным агентства, авария была зафиксирована в 18:10 по московскому времени. В результате пострадало почти всё население города: около 900 многоквартирных и более 10 тысяч частных домов остались без тепла и горячей воды в 24-градусный мороз.
Как сообщил собеседник ТАСС, в устранении коммунальной аварии участвуют шесть единиц техники и 21 человек. МЧС направило на ликвидацию аварии двоих сотрудников и одну единицу техники.
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