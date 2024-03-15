Асафов: Более 1,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах на 12:00
Интерес к выборам президента РФ в Москве очень высокий, цифры по явке бьют рекорды предыдущих годов. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов.
По его словам, по данным на 12:00 в столице в выборах приняли участие более 1,5 млн человек. Речь идёт как о гражданах, проголосовавших на участках, так и о тех. кто выбрал дистанционное электронное голосование.
Также он отметил, что голосование проходит штатно, без нарушений.
«Можно сказать, что на первую половину первого дня никаких значимых происшествий нет», – заключил Асафов.
Ранее в столичном главке СК России заявили о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая вылила чернила в избирательную урну на одном из избирательных участков в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru