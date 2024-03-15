Асафов: Более 1,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах на 12:00

По его словам, по данным на 12:00 в столице в выборах приняли участие более 1,5 млн человек. Речь идёт как о гражданах, проголосовавших на участках, так и о тех. кто выбрал дистанционное электронное голосование.

Также он отметил, что голосование проходит штатно, без нарушений.

«Можно сказать, что на первую половину первого дня никаких значимых происшествий нет», – заключил Асафов.

Ранее в столичном главке СК России заявили о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая вылила чернила в избирательную урну на одном из избирательных участков в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

