Артемий Лебедев назвал «Три мушкетера» самым отвратительным советским фильмом

Самым отвратительным советским фильмом является «Д'Артаньян и три мушкетера». Об этом в соцсети «ВКонтакте» заявил дизайнер Артемий Лебедев.

Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством первой степени

В своём видеообзоре новостей он поздравил исполнителя одной из главных ролей в ленте, народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которого президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Хотя надо сказать, что ничего более отвратительного, чем советский фильм про трёх мушкетеров, я в своей жизни не видал», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за свои высказывания об организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СССРФильмМихаил Боярский

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