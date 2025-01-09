Артемий Лебедев назвал «Три мушкетера» самым отвратительным советским фильмом
Самым отвратительным советским фильмом является «Д'Артаньян и три мушкетера». Об этом в соцсети «ВКонтакте» заявил дизайнер Артемий Лебедев.
В своём видеообзоре новостей он поздравил исполнителя одной из главных ролей в ленте, народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которого президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
«Хотя надо сказать, что ничего более отвратительного, чем советский фильм про трёх мушкетеров, я в своей жизни не видал», — заключил дизайнер.
Ранее Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за свои высказывания об организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru