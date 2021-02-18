Армения одобрила использование российской вакцины «Спутник V»

Армения разрешила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила журналистам глава Минздрава республики Анаит Аванесян.

Кроме того, в стране одобрили к применению препараты, разработанные компаниями AstraZeneca и Pfizer.

«По Pfizer есть вопросы, связанные с температурным режимом, которые необходимо обеспечить», — уточнила министр.

Ранее в беседе с РИА Новости Аванесян сообщала, что в ближайшее время завершатся переговоры о поставках российской вакцины, образцы которой Армения получила в ноябре 2020 года и провела испытания на добровольцах.

