Армения одобрила использование российской вакцины «Спутник V»
Армения разрешила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила журналистам глава Минздрава республики Анаит Аванесян.
Кроме того, в стране одобрили к применению препараты, разработанные компаниями AstraZeneca и Pfizer.
«По Pfizer есть вопросы, связанные с температурным режимом, которые необходимо обеспечить», — уточнила министр.
Ранее в беседе с РИА Новости Аванесян сообщала, что в ближайшее время завершатся переговоры о поставках российской вакцины, образцы которой Армения получила в ноябре 2020 года и провела испытания на добровольцах.
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