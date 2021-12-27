Арест Сафронову продлили до 7 апреля

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил на три месяца арест обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову.

Он будет находиться под стражей до 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дмитрий Рогозин стал свидетелем по делу Ивана Сафронова

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Его обвиняют в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. По словам защиты, Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Следствие полагает, что конечными получателями секретных сведений были США.

В обвинении есть и другие пункты, в том числе о якобы передаче за рубеж информации о деятельности Вооруженных сил России в Сирии. Ни с одним из пунктов обвинения Сафронов не согласен, он считает свое преследование незаконным.

На данный момент расследование дела завершено. В суд оно может поступить не раньше весны.

До работы в «Роскосмосе» Иван Сафронов занимался военной и космической тематиками в газетах «Ведомости» и «Коммерсант».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГосизменаАрестыИван Сафронов
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