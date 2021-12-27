Арест Сафронову продлили до 7 апреля

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Его обвиняют в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. По словам защиты, Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Следствие полагает, что конечными получателями секретных сведений были США.

В обвинении есть и другие пункты, в том числе о якобы передаче за рубеж информации о деятельности Вооруженных сил России в Сирии. Ни с одним из пунктов обвинения Сафронов не согласен, он считает свое преследование незаконным.

На данный момент расследование дела завершено. В суд оно может поступить не раньше весны.

До работы в «Роскосмосе» Иван Сафронов занимался военной и космической тематиками в газетах «Ведомости» и «Коммерсант».

