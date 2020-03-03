Apple выплатит 500 млн долларов из-за замедления смартфонов

Компания выплатит в общей сложности истцам полмиллиарда долларов из расчета по 25 долларов на каждого, отмечает Газета.ру

Отмечается, что соглашение должно быть одобрено судьей калифорнийского Сан-Хосе.

Ранее в суд на Apple подали владельцы смартфонов iPhone 6, 6Plus, iPhone 7 и других моделей, однако в самой компании до сих пор отрицают, что замедляли смартфоны умышленно. В Apple настаивают на том, что смартфоны начинали работать медленнее из-за банального технического износа, отмечает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что из-за распространения коронавируса Apple поставки новых iPhone во все страны мира могут быть ограничены, так как в Китае существенно замедлилось промышленное производство, сообщает «ФедералПресс».

