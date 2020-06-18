Новости за ночь: Синоптики предупредили россиян о резком похолодании

Дневные температуры в центральных регионах европейской части России снизятся на десять градусов относительно максимумов середины этой недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на ситуацию повлияет необычное смещение антициклона, определяющего жаркую погоду: вместо движения на восток он в субботу будет смещаться на запад, передаёт РИА Новости.

Таким образом, в центр европейской части России попадёт холодный воздух. Днём будет около +18...+20 градусов, ночью около +10, отметил Вильфанд. Довольно холодно будет В Омской, Томской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях — днём температура с трудом будет подниматься до 20-градусной отметки, по ночам ожидается 8-9 градусов, говорит специалист.

В Москве к выходным посвежеет до +18...+23 градусов, сообщали в Гидрометцентре. Пока же в столице очень жарко: 18 июня синоптики ожидают в городе рекордную за 125 лет жару, до +32 градусов, передаёт «Москва 24».

