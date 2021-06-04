Ангарский маньяк получил новый срок

С учетом вынесенных ранее приговоров суд назначил Попкову наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, сообщает ФАН. Маньяк убил двух женщин, за которых ему дали третий срок, в 1995 году в Ангарске. Тело одной из жертв до сих пор не найдено. От последнего слова Попков отказался, пишет RT.

«Ангарского маньяк» убивал с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Правоохранительные органы доказали его вину в убийстве 81 человека и трех покушений на убийство женщин.

