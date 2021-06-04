Ангарский маньяк получил новый срок

«Ангарского маньяка» Михаила Попкова суд приговорил к девяти годам и восьми месяцем колонии за убийство двух женщин, в котором он признался в 2020 году. Ранее он уже получил два пожизненных срока за убийство 81 человека, сообщила ТАСС пресс-служба управления Следственного комитета России по Иркутской области.

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С учетом вынесенных ранее приговоров суд назначил Попкову наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, сообщает ФАН. Маньяк убил двух женщин, за которых ему дали третий срок, в 1995 году в Ангарске. Тело одной из жертв до сих пор не найдено. От последнего слова Попков отказался, пишет RT.

«Ангарского маньяк» убивал с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Правоохранительные органы доказали его вину в убийстве 81 человека и трех покушений на убийство женщин.

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ФОТО: pxhere.com
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