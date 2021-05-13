Анджелина Джоли рассказала об отвергнутых ухажерах

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему с момента развода с актером Брэдом Питтом в 2016 году рядом с ней так и не появился новый мужчина, сообщает eonline.

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По словам артистки, она много времени посвящает заботе о своих шестерых детях и это одна из причин того, почему она одна. «Ты просыпаешься и просто чувствуешь: «Я должна убедиться, что они в порядке. Я должна убедиться, что они в порядке психически», - сказала Джоли.

При этом она призналась, что у нее накопился длинный список отвергнутых женихов. «У меня, наверное, очень длинный список. Я уже долгое время одна», - отметила голливудская звезда.

Как сообщалось, Джоли готовится предоставить суду доказательства бытового насилия со стороны ее бывшего мужа.

Пара до сих пор находится в стадии бракоразводного процесса, начавшегося в 2016 году.

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