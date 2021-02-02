Сын Анджелины Джоли заговорил по-русски

Актриса Анджелина Джоли рассказала, что ее сын Мэддокс общается с кем-то по видеосвязи «на русском или корейском языке». Об этом пишет издание Vogue, которому голливудская звезда дала большое интервью. В нем она откровенно рассказала о детях и своей жизни.

Джоли поделилась своими наблюдениями за подрастающим поколением. По ее мнению, получая больше информации, на детей ложится и большая ответственность, а вместе с ней и большее давление.

«Шайло поддерживает связь со своими друзьями из Намибии. Молодые люди научились общаться и узнавать друг друга таким глобальным способом. Именно они и начнут решать наши проблемы», - сказала актриса.

Она также добавила, что чувствует нехватку навыков для того, чтобы быть «мамой-домоседкой», справляться с этой задачей ей помогают дети.

«Это может звучать банально, но если вы по-настоящему любите и прикладываете усилия, тот факт, что ваша яичница подгорела, в конце концов не имеет значения», - поделилась Джоли.

В этом году сын актрисы Пакс пошел уже в выпускной класс, а ее дочь Захара собирается получить водительские права. У Джоли всего шестеро детей - трое приемных и трое родных от брака с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом.

