Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную цену

Написанную британским лидером Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны картину продали на аукционе Christie’s в Лондоне за рекордные для этого художника 11,5 миллиона долларов. Ранее работа принадлежала семье актрисы Анджелины Джоли, сообщает «Интерфакс».

На картине изображен закат в Марракеше. Аукцион назначил стартовую цену за полотно в 3,4 миллиона долларов.

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Отмечается, что Черчилль написал «Минарет мечети Аль-Кутубия» после встречи с союзниками антигитлеровской коалиции в январе 1943 года в Касабланке. По итогам конференции Рузвельт, генерал Де Голль и Черчилль заявили, что потребуют от Германии, Италии и Японии безоговорочной капитуляции.





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ФОТО: 24 ноября 2014 года на аукционе Christie’s в Лондоне был поставлен ценовой рекорд для живописи великого русского художника Валентина Александровича Серова (1865–1911). За 14 миллионов 510 тысяч долларов (включая 12 процентов комиссии аукционного дома) был продан «Портрет Марии Цетлиной».
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