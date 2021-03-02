Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную цену

Написанную британским лидером Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны картину продали на аукционе Christie’s в Лондоне за рекордные для этого художника 11,5 миллиона долларов. Ранее работа принадлежала семье актрисы Анджелины Джоли, сообщает «Интерфакс».

На картине изображен закат в Марракеше. Аукцион назначил стартовую цену за полотно в 3,4 миллиона долларов.