Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную цену
Написанную британским лидером Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны картину продали на аукционе Christie’s в Лондоне за рекордные для этого художника 11,5 миллиона долларов. Ранее работа принадлежала семье актрисы Анджелины Джоли, сообщает «Интерфакс».
На картине изображен закат в Марракеше. Аукцион назначил стартовую цену за полотно в 3,4 миллиона долларов.
Отмечается, что Черчилль написал «Минарет мечети Аль-Кутубия» после встречи с союзниками антигитлеровской коалиции в январе 1943 года в Касабланке. По итогам конференции Рузвельт, генерал Де Голль и Черчилль заявили, что потребуют от Германии, Италии и Японии безоговорочной капитуляции.
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