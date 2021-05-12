Андрей Бочкарёв: Монолитные конструкции центров самбо и бокса в Лужниках готовы на 85%

Он отметил, что уже полностью смонтированы металлические фермы перекрытия, почти на треть готовы кирпичные перегородки внутри зданий, продолжаются фасадные работы и ведется устройство внутренних инженерных систем и коммуникаций.

«Почти наполовину готовы системы внутреннего водоотведения, дымоудаления и противодымной вентиляции, ведется монтаж систем отопления, энергоснабжения, водоснабжения и вентиляции», - добавил Бочкарёв.

Напомним, что Центр самбо и Центр бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом, но функционировать смогут независимо друг от друга, а потоки посетителей пересекаться не будут. Отличительной особенностью объекта станет зеркальный потолок и витражное остекление фасада, сконструированные таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать даже с улицы.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство теннисного клуба и центров самбо и бокса на территории спортивного комплекса «Лужники» планируется завершить до конца 2021 года.

