Андрей Бочкарёв: Монолитные конструкции центров самбо и бокса в Лужниках готовы на 85%
Возведение монолитных конструкций Международного центра самбо и Центра бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники» завершено на 85%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Он отметил, что уже полностью смонтированы металлические фермы перекрытия, почти на треть готовы кирпичные перегородки внутри зданий, продолжаются фасадные работы и ведется устройство внутренних инженерных систем и коммуникаций.
«Почти наполовину готовы системы внутреннего водоотведения, дымоудаления и противодымной вентиляции, ведется монтаж систем отопления, энергоснабжения, водоснабжения и вентиляции», - добавил Бочкарёв.
Напомним, что Центр самбо и Центр бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом, но функционировать смогут независимо друг от друга, а потоки посетителей пересекаться не будут. Отличительной особенностью объекта станет зеркальный потолок и витражное остекление фасада, сконструированные таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать даже с улицы.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство теннисного клуба и центров самбо и бокса на территории спортивного комплекса «Лужники» планируется завершить до конца 2021 года.
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