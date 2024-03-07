Анастасия Ракова рассказала о работе социальных учреждений 8 марта

По её словам, взрослые поликлиники в пятницу и воскресенье будут работать с 9:00 до 16:00, а в субботу с 9:00 до 18:00. В этом же режиме будут работать отделения помощи на дому и травмпункты, кабинеты ОРВИ, дежурные аптечные пункты при поликлиниках.

Детские поликлиники будут принимать пациентов 9 марта с 9:00 до 15:00, а их травмотделения - с 8:00 до 22:00. На дому дети смогут получить медпомощь с 8 по 10 марта с 9:00 до 15:00. Центр телемедицины и круглосуточные травмпункты продолжат свою работу в обычном режиме, а женские консультации - по графику взрослых поликлиник.

Центры госуслуг 8 марта будут закрыты, а 9 и 10 марта начнут работать по обычному графику. Единый центр поддержки участников СВО и их семей, а также Центры московского долголетия продолжат работу по своему графику, а пункты обогрева для бездомных людей и мобильные бригады «Социальный патруль» - круглосуточно.

Сотрудники московских ЗАГСов 8 марта будут отдыхать, а 9 марта вернутся к обычному режиму работы. Что касается Центров занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центра «Профессии будущего», учебного центра «Профессионал», семейных центров и реабилитационных учреждений для людей с инвалидностью, то они в период с 8 по 10 марта будут закрыты.

