Анастасия Ракова рассказала о работе социальных учреждений 8 марта
Социальные учреждения Москвы в праздничные выходные с 8 по 10 марта перейдут на особый график работы. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По её словам, взрослые поликлиники в пятницу и воскресенье будут работать с 9:00 до 16:00, а в субботу с 9:00 до 18:00. В этом же режиме будут работать отделения помощи на дому и травмпункты, кабинеты ОРВИ, дежурные аптечные пункты при поликлиниках.
Детские поликлиники будут принимать пациентов 9 марта с 9:00 до 15:00, а их травмотделения - с 8:00 до 22:00. На дому дети смогут получить медпомощь с 8 по 10 марта с 9:00 до 15:00. Центр телемедицины и круглосуточные травмпункты продолжат свою работу в обычном режиме, а женские консультации - по графику взрослых поликлиник.
Центры госуслуг 8 марта будут закрыты, а 9 и 10 марта начнут работать по обычному графику. Единый центр поддержки участников СВО и их семей, а также Центры московского долголетия продолжат работу по своему графику, а пункты обогрева для бездомных людей и мобильные бригады «Социальный патруль» - круглосуточно.
Сотрудники московских ЗАГСов 8 марта будут отдыхать, а 9 марта вернутся к обычному режиму работы. Что касается Центров занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центра «Профессии будущего», учебного центра «Профессионал», семейных центров и реабилитационных учреждений для людей с инвалидностью, то они в период с 8 по 10 марта будут закрыты.
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