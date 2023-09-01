Аналитики: «Кинопоиск» станет популярнее Netflix в Восточной Европе

К 2029 году более половины пользователей онлайн-кинотеатров в Восточной Европе будут подписаны на российские сервисы, прогнозирует аналитическая компания Digital TV Research.

По ее данным, за шесть лет количество восточноевропейских подписчиков кино-платформ составит 68 млн человек, 53% из которых придется на Россию.