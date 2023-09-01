Аналитики: «Кинопоиск» станет популярнее Netflix в Восточной Европе

К 2029 году более половины пользователей онлайн-кинотеатров в Восточной Европе будут подписаны на российские сервисы, прогнозирует аналитическая компания Digital TV Research.

По ее данным, за шесть лет количество восточноевропейских подписчиков кино-платформ составит 68 млн человек, 53% из которых придется на Россию.

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При этом лидером станет «Кинопоиск», на который к тому времени, по мнению аналитиков, будут подписаны 10,9 млн человек. На втором месте Netflix (8,1 млн). На российские сервисы Ivi и Okko будут подписаны порядка 5 млн человек, примерно столько же на Disney+. Пятое место отдают Amazon (4,4 млн).

Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил НСН, что онлайн-кинотеатры уводят аудиторию из кинозалов на домашние диваны.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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