В AliExpress выявили модные предпочтения россиян

Тренд-аналитики «AliExpress Россия» выявили тенденции в моде в крупных городах России. Как отмечает РБК, для этого они изучили более 550 млн поисковых запросов пользователей, которые касались предметов гардероба.

Выяснилось, что столицу авторы исследования назвали «городом победившего нормкора». Отмечается, что на протяжении всего прошлого года в Москве в тренде были кроссовки, рюкзаки, футболки с принтами, а также худи, джинсы и поясные сумки. Что касается Санкт-Петербурга, то в северной столицы были выявлены две основные тенденции: это спортивный кэжуал и сексуальность. Жители Санкт-Петербурга чаще всего заказывали кроссовки, футболки и худи, а также корсеты, кружева и чулки.

Между тем, по данным аналитиков, в Краснодаре зафиксирован высокий спрос на аксессуары, в частности, на серьги, браслеты и броши. Между тем, пользователи AliExpress из Новосибирска чаще всего покупают тёплую одежду.

Ранее НСН писала, что посылки из Китая, а также их упаковка безопасны для потребителей. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступили в компании «Алиэкспресс Россия», отметив, что никаких доказательств возможных рисков нет. Также там подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации и находятся в контакте с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами двух стран.