Amnesty International обвинила Латвию в пытках мигрантов на границе с Белоруссией

По данным организации, мигранты и беженцы, в том числе дети, произвольно удерживались в «неразглашаемых местах» в лесах. Латвийские власти избивали мигрантов, применяли удары электрошокером в различные части тела, некоторых «насильственно» возвращали в Белоруссию.



Amnesty International также отмечает, что десятки беженцев и мигрантов содержались в антисанитарных условиях, у них изымали телефоны. Кроме того, серьезные нарушения прав мигрантов из Белоруссии фиксируются в Литве и Польше.

В августе 2021 года Латвия, Польша и Литва столкнулись с миграционным кризисом: беженцы, в основном из Ирака и Сирии, нелегально проникали в европейские страны с территории Белоруссии. В Минске отмечали, что наплыв мигрантов связан с пандемией коронавируса, экономическими проблемами и действиями США на Ближнем Востоке.

