Amnesty International обвинила Латвию в пытках мигрантов на границе с Белоруссией

Власти Латвии нарушают права беженцев и мигрантов на границе с Белоруссией и применяют пытки по отношению к ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.

Amnesty International обвинила Варшаву и Минск в насилии над беженцами

По данным организации, мигранты и беженцы, в том числе дети, произвольно удерживались в «неразглашаемых местах» в лесах. Латвийские власти избивали мигрантов, применяли удары электрошокером в различные части тела, некоторых «насильственно» возвращали в Белоруссию.

Amnesty International также отмечает, что десятки беженцев и мигрантов содержались в антисанитарных условиях, у них изымали телефоны. Кроме того, серьезные нарушения прав мигрантов из Белоруссии фиксируются в Литве и Польше.

В августе 2021 года Латвия, Польша и Литва столкнулись с миграционным кризисом: беженцы, в основном из Ирака и Сирии, нелегально проникали в европейские страны с территории Белоруссии. В Минске отмечали, что наплыв мигрантов связан с пандемией коронавируса, экономическими проблемами и действиями США на Ближнем Востоке.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:ПыткиЛатвияБелоруссияМигранты
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