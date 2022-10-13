Amnesty International обвинила Латвию в пытках мигрантов на границе с Белоруссией
Власти Латвии нарушают права беженцев и мигрантов на границе с Белоруссией и применяют пытки по отношению к ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.
По данным организации, мигранты и беженцы, в том числе дети, произвольно удерживались в «неразглашаемых местах» в лесах. Латвийские власти избивали мигрантов, применяли удары электрошокером в различные части тела, некоторых «насильственно» возвращали в Белоруссию.
Amnesty International также отмечает, что десятки беженцев и мигрантов содержались в антисанитарных условиях, у них изымали телефоны. Кроме того, серьезные нарушения прав мигрантов из Белоруссии фиксируются в Литве и Польше.
В августе 2021 года Латвия, Польша и Литва столкнулись с миграционным кризисом: беженцы, в основном из Ирака и Сирии, нелегально проникали в европейские страны с территории Белоруссии. В Минске отмечали, что наплыв мигрантов связан с пандемией коронавируса, экономическими проблемами и действиями США на Ближнем Востоке.
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