Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Российского оппозиционера Алексея Навального выдвинули на получение Нобелевской премии мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил социолог в Ратгерском университете Сергей Ерофеев.

«Про Алексея Навального теперь еще и такая новость: сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира», — написал Ерофеев.

Ерофеев также добавил в интервью каналу «Дождь», что среди людей, которые будут продвигать кандидатуру Навального, будут «большие люди».