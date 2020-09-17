Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Российского оппозиционера Алексея Навального выдвинули на получение Нобелевской премии мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил социолог в Ратгерском университете Сергей Ерофеев.
«Про Алексея Навального теперь еще и такая новость: сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира», — написал Ерофеев.
Ерофеев также добавил в интервью каналу «Дождь», что среди людей, которые будут продвигать кандидатуру Навального, будут «большие люди».
Ерофеев отметил, что идея премирования Навального не нова, но «стала актуальнее и должна найти широкий отклик».
Ранее Навальному стало плохо во время перелёта в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Оппозиционера доставили в реанимацию в Омске. Немецкая лаборатория, куда перевезли политика, нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».
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