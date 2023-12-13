Названы самые продаваемые категории товаров на маркетплейсах
13 декабря 202312:04
Руководитель Ассоциации участников рынка рассказал о том, какие товары пользуются популярностью в онлайн-торговле
Наиболее популярными категориями товаров на маркетплейсах является одежда и обувь, рассказал в пресс-центре ННС зампредседателя Руководитель Ассоциации участников рынка Алексей Кременсков.
«Маркетплейсы бывают разные, и у в каждого есть свой топ категорий товаров, которые продаются лучше. Топ №1 по оборотам – это, соответственно, одежда и обувь. Затем идут товары домашнего пользования: посуда, постельное белье, бытовая химия и так далее. А дальше – игрушки и так далее», - отметил он.
Ранее соавтор законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил, что за 2023 год оборот маркетплейсов вырос на 30%, составив около 7,5 трлн рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru