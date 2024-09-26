Актера Панина заочно приговорили к шести годам тюрьмы за оправдание терроризма

Второй западный окружной военный суд признал актёра Алексея Панина (признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

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Основанием для возбуждения уголовного дела стали сообщения артиста в соцсетях, в которых он одобрил теракт на Крымском мосту.

Суд заочно приговорил Панина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил ему в течение трёх лет администрировать интернет-ресурсы.

Ранее Второй Западный окружной военный суд на шесть лет отправил в колонию театрального режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма в постановке пьесы «Финист ясный сокол», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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