Актера Панина заочно приговорили к шести годам тюрьмы за оправдание терроризма

Основанием для возбуждения уголовного дела стали сообщения артиста в соцсетях, в которых он одобрил теракт на Крымском мосту.

Суд заочно приговорил Панина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил ему в течение трёх лет администрировать интернет-ресурсы.

Ранее Второй Западный окружной военный суд на шесть лет отправил в колонию театрального режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма в постановке пьесы «Финист ясный сокол», сообщает RT.

