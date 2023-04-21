Актер Антон Шагин посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Актер театра и кино и поэт Антон Шагин посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Шагин заявил, что намерен поддержать военных, отправляющихся выполнять боевые задачи. Он подчеркнул, что сделал это абсолютно бескорыстно и добровольно.

Певица Юта представила клип на тему спецоперации

Шагин пообщался с присутствующими в пункте отбора и прочел им стихи собственного сочинения. По словам Шагина, он попытался скрасить ожидание бойцов.

Кроме того, актер и поэт подчеркнул высокую организацию работы пункта отбора. По его словам, здесь развернута качественная профессиональная подготовка вкупе с человеческим подходом.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в столице с 3 апреля.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ВоенныеАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры