Актер Антон Шагин посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Актер театра и кино и поэт Антон Шагин посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Шагин заявил, что намерен поддержать военных, отправляющихся выполнять боевые задачи. Он подчеркнул, что сделал это абсолютно бескорыстно и добровольно.
Шагин пообщался с присутствующими в пункте отбора и прочел им стихи собственного сочинения. По словам Шагина, он попытался скрасить ожидание бойцов.
Кроме того, актер и поэт подчеркнул высокую организацию работы пункта отбора. По его словам, здесь развернута качественная профессиональная подготовка вкупе с человеческим подходом.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в столице с 3 апреля.
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- Актер Антон Шагин посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru