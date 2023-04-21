Актер Антон Шагин посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Шагин пообщался с присутствующими в пункте отбора и прочел им стихи собственного сочинения. По словам Шагина, он попытался скрасить ожидание бойцов.

Кроме того, актер и поэт подчеркнул высокую организацию работы пункта отбора. По его словам, здесь развернута качественная профессиональная подготовка вкупе с человеческим подходом.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в столице с 3 апреля.

