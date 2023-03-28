Певица Юта представила клип на тему спецоперации

Новый клип на песню «За жизнь» выпустила певица Юта, сообщает газета «Московский комсомолец». Он посвящен теме спецоперации. В видео использованы кадры российских военных репортеров. Певица исполнила композицию вместе с Ансамблем песни и пляски Западного военного округа.

Певица рассказал, что исполняла её в госпиталях и военных частях, а также на концерте, который прошел в Луганске.

Говоря о спецоперации, певица подчеркнула, что у России не было иного выбора, и она обязательно победит.

Ранее певица Юта рассказала НСН о выступлениях в новых российских регионах.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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