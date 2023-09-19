Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет
Актер театра и кино Алексей Янин умер на 41-м году жизни, сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).
О смерти актера рассказали его родственники. Со 2 сентября Янин находился в реанимации.
Последние восемь лет актер боролся с последствиями тяжелого инсульта. О времени и месте прощания объявят дополнительно.
О смерти актера РАМТ объявлял в начале сентября. В НИИ имени Склифосовского сообщение опровергли и заявили, что артист находится в тяжелом состоянии.
Янин стал известен по ролям в сериалах «Фурцева», «Судья» и «Все мужики сво…».
В минувшее воскресенье в возрасте 65 лет ушел из жизни кинорежиссер Александр Хван, передает «Радиоточка НСН».
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