Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет

Актер театра и кино Алексей Янин умер на 41-м году жизни, сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Директор Гришечкина заявил, что актеру не до конца провели диагностику

О смерти актера рассказали его родственники. Со 2 сентября Янин находился в реанимации.

Последние восемь лет актер боролся с последствиями тяжелого инсульта. О времени и месте прощания объявят дополнительно.

О смерти актера РАМТ объявлял в начале сентября. В НИИ имени Склифосовского сообщение опровергли и заявили, что артист находится в тяжелом состоянии.

Янин стал известен по ролям в сериалах «Фурцева», «Судья» и «Все мужики сво…».

В минувшее воскресенье в возрасте 65 лет ушел из жизни кинорежиссер Александр Хван, передает «Радиоточка НСН».

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