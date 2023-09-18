Директор Гришечкина заявил, что актеру не до конца провели диагностику
Директор заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина Максим Миллер в интервью «Комсомольской правде» допустил, что актёру не до конца провели диагностику.
По его словам, он обнаружил 61-летнего Гришечкина в плохом состоянии у него дома. Сначала актёра привезли в частную реабилитационную клинику, а через два дня перевели в государственную больницу, так как понадобилось более серьёзное лечение.
Миллер отметил, что несмотря на тяжёлое состояние Гришечкин «мог ещё сам двигаться и даже вставать», а за пару дней до смерти врачи сообщили ему, что актёр не может двигаться и у него появились пролежни.
«Как у человека за пять дней могли появиться пролежни? У меня чёткое ощущение, что недосмотрели, не до конца провели обследование и диагностику. Всё это похоже на халатность врачей. И с этим нужно разбираться», - указал он.
Миллер добавил, что прощание с Вячеславом Гришечкиным состоится 19 сентября в Театре на юго-западе.
Актёр, заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября на 62-м году жизни из-за проблем с сердцем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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