Директор Гришечкина заявил, что актеру не до конца провели диагностику

По его словам, он обнаружил 61-летнего Гришечкина в плохом состоянии у него дома. Сначала актёра привезли в частную реабилитационную клинику, а через два дня перевели в государственную больницу, так как понадобилось более серьёзное лечение.

Миллер отметил, что несмотря на тяжёлое состояние Гришечкин «мог ещё сам двигаться и даже вставать», а за пару дней до смерти врачи сообщили ему, что актёр не может двигаться и у него появились пролежни.

«Как у человека за пять дней могли появиться пролежни? У меня чёткое ощущение, что недосмотрели, не до конца провели обследование и диагностику. Всё это похоже на халатность врачей. И с этим нужно разбираться», - указал он.

Миллер добавил, что прощание с Вячеславом Гришечкиным состоится 19 сентября в Театре на юго-западе.

Актёр, заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября на 62-м году жизни из-за проблем с сердцем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

