«Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в Финляндию
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 28 января возобновляет полеты в Хельсинки (Финляндия), следует из сообщения авиакомпании.
Авиакомпания планирует выполнять рейсы дважды в неделю: рейс в Хельсинки по четвергам и обратный рейс в Москву по субботам.
Ранее стало известно, что Россия также возобновляет рейсы во Вьетнам, Индию и Катар с 27 января. На данный момент российские авиакомпании совершают прямые рейсы в столицы 16 стран, включая Швейцарию, Турцию, Египет, Мальдивы и Японию.
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