«Аэрофлот» увеличит сроки выкупа субсидированных авиабилетов
«Аэрофлот» принял решение увеличить сроки оплаты и оформления бронированных авиабилетов по субсидированным тарифам, сообщается на сайте авиакомпании.
Теперь срок выкупа забронированных билетов составляет до семи дней с момента бронирования. Увеличенные сроки распространяются на перевозки, забронированные после 20:00 3 января 2020 года.
Для увеличения срока выкупа авиабилетов, пассажирам нужно будет обратиться к билетному агенту или в контакт-центр компании по телефону, сообщили в авиакомпании.
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