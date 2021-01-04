«Аэрофлот» увеличит сроки выкупа субсидированных авиабилетов

«Аэрофлот» принял решение увеличить сроки оплаты и оформления бронированных авиабилетов по субсидированным тарифам, сообщается на сайте авиакомпании.

Теперь срок выкупа забронированных билетов составляет до семи дней с момента бронирования. Увеличенные сроки распространяются на перевозки, забронированные после 20:00 3 января 2020 года.

«Аэрофлот» выделит специальные места для пассажиров без масок

Для увеличения срока выкупа авиабилетов, пассажирам нужно будет обратиться к билетному агенту или в контакт-центр компании по телефону, сообщили в авиакомпании.





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ФОТО: РИА Новости
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