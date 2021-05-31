«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске

В Красноярске открылся международный авиахаб «Аэрофлота», который станет для авиакомпании вторым базовым аэропортом после московского Шереметьево. Об этом журналистам сообщил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов.

По его словам, уже 1 июня будут открыты рейсы из Красноярка в Сочи, Иркутск, Краснодар, Благовещенск и Симферополь.

Мясников рассказал об опасностях полетов на самолетах

Отмечается также, что планируются полеты и в Китай. Полубояринов подчеркнул, что это будет возможно уже летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» сократила число выполняемых рейсов в Турцию до двух в неделю.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрасноярскАэрофлотАэропорт
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