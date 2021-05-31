«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске

В Красноярске открылся международный авиахаб «Аэрофлота», который станет для авиакомпании вторым базовым аэропортом после московского Шереметьево. Об этом журналистам сообщил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов.

По его словам, уже 1 июня будут открыты рейсы из Красноярка в Сочи, Иркутск, Краснодар, Благовещенск и Симферополь.