«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске
В Красноярске открылся международный авиахаб «Аэрофлота», который станет для авиакомпании вторым базовым аэропортом после московского Шереметьево. Об этом журналистам сообщил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов.
По его словам, уже 1 июня будут открыты рейсы из Красноярка в Сочи, Иркутск, Краснодар, Благовещенск и Симферополь.
Отмечается также, что планируются полеты и в Китай. Полубояринов подчеркнул, что это будет возможно уже летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» сократила число выполняемых рейсов в Турцию до двух в неделю.
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