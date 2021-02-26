Аэрофлот опроверг сообщения о введении нового тарифа

Авиакомпания «Аэрофлот» не вводила новый тариф, по которому перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, условия перелета, не учитывая мнение пассажира. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Михаила Демина.

Он заявил, что в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается. По его словам, такая идея прорабатывалась в начале пандемии для придания пассажирам уверенности в случае изменения расписания, однако в итоге от такой меры отказались.

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Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну предложение ввести тариф, условия которого позволяют авиакомпании изменять тип рейса с прямого на стыковочный, а также менять класс обслуживания пассажиров без согласования.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеТарифыАэрофлот
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