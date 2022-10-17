Адвокат заявил, что объявленная в розыск Овсянникова

По его словам, она вынужденно уехала за границу и в настоящее время находится «под защитой одной из европейских стран».

Ранее Басманный суд Москвы назначил Овсянниковой по делу о дискредитации ВС РФ меру пресечения в виде домашнего ареста, из-под которого она сбежала, после чего была объявлена в международный розыск, пишут «Известия».