Адвокат заявил, что объявленная в розыск Овсянникова

Адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы экс-сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, заявил, что его подзащитная покинула Россию, сообщает РИА Новости.

Адвокат: Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о «фейках» про армию

По его словам, она вынужденно уехала за границу и в настоящее время находится «под защитой одной из европейских стран».

Ранее Басманный суд Москвы назначил Овсянниковой по делу о дискредитации ВС РФ меру пресечения в виде домашнего ареста, из-под которого она сбежала, после чего была объявлена в международный розыск, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Уголовное ДелоСпецоперацияОппозицияРоссияРозыск
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