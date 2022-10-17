Адвокат заявил, что объявленная в розыск Овсянникова
Адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы экс-сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, заявил, что его подзащитная покинула Россию, сообщает РИА Новости.
По его словам, она вынужденно уехала за границу и в настоящее время находится «под защитой одной из европейских стран».
Ранее Басманный суд Москвы назначил Овсянниковой по делу о дискредитации ВС РФ меру пресечения в виде домашнего ареста, из-под которого она сбежала, после чего была объявлена в международный розыск, пишут «Известия».
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