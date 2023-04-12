«Адвокат запретил»: Ахеджакова не стала отвечать на вопрос о спонсировании ВСУ

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова не стала отвечать на вопрос о спонсировании Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

Ахеджакова заявила, что не может эмигрировать из-за возраста

По её словам, адвокат запретил ей говорить что-либо до суда.

«Адвокат запретил мне говорить что-либо до суда. Со мной все хорошо», – сказала она.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой о признании Ахеджаковой иноагентом, а также потребовал возбудить против ней три уголовных дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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