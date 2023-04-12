«Адвокат запретил»: Ахеджакова не стала отвечать на вопрос о спонсировании ВСУ
12 апреля 202317:20
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова не стала отвечать на вопрос о спонсировании Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.
По её словам, адвокат запретил ей говорить что-либо до суда.
«Адвокат запретил мне говорить что-либо до суда. Со мной все хорошо», – сказала она.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой о признании Ахеджаковой иноагентом, а также потребовал возбудить против ней три уголовных дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru