Адвокат Тимура Иванова опроверг сообщения о его сотрудничестве со следствием

Сообщения о сотрудничестве экс-замминистра обороны Тимура Иванова со следствием не соответствуют действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил его адвокат Денис Балуев.

Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО

«Это всё бред», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в получении взятки Иванову до 23 сентября.

Также в рамках расследования дела суд наложил арест на четыре банковских счёта бывшего замминистра, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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