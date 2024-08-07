Адвокат Тимура Иванова опроверг сообщения о его сотрудничестве со следствием
7 августа 202414:43
Сообщения о сотрудничестве экс-замминистра обороны Тимура Иванова со следствием не соответствуют действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил его адвокат Денис Балуев.
«Это всё бред», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в получении взятки Иванову до 23 сентября.
Также в рамках расследования дела суд наложил арест на четыре банковских счёта бывшего замминистра, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru