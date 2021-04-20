Адвокат раскрыл цель звонков «бесплатных» юристов

По его словам, аферисты заманивают человека в офис, где просят с него деньги. Адвокат порекомендовал насторожиться, если собеседник подталкивает к каким-либо действиям. Князев отметил, что вызывает сомнение тот факт, что кто-то собирается работать бесплатно, так как сегодня бесплатная адвокатская помощь в России положена по делам о пенсиях, ветеранах, трудоустройства беременных женщин и по уголовным делам, если россиянин не может сам себе позволить адвоката.

Телефонные мошенники стали использовать записи голосов москвичей для оформления кредитов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной полиции.

«Злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только "да" или "нет". Разговор записывается, и после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв», — пояснили в ведомстве.

