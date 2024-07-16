Россиянину впервые получил выплату компенсации за ошибку нотариуса из фонда ФНП

Россиянину впервые была выплачена компенсация за ошибку нотариуса из фонда Федеральной нотариальной палаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФНП.

Собеседник агентства сообщил, что полная имущественная ответственность нотариусов поддерживается четырьмя уровнями. В большинстве случаев для возмещения ущерба из-за действий нотариуса достаточно трех уровней: индивидуального страхования нотариуса, коллективной страховки нотариальной палаты субъекта РФ и личного имущества нотариуса.

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Однако в случае особо значительных выплат или нестандартных ситуаций предусмотрен еще один вид обеспечения — компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, отметил он.

Компенсационный фонд ФНП был учрежден в 2015 году и постоянно пополняется за счет взносов от региональных нотариальных палат. Законодательно эти средства защищены и не могут быть использованы для других целей. Размер фонда составляет более 1 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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