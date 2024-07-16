Россиянину впервые получил выплату компенсации за ошибку нотариуса из фонда ФНП

Однако в случае особо значительных выплат или нестандартных ситуаций предусмотрен еще один вид обеспечения — компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, отметил он.

Компенсационный фонд ФНП был учрежден в 2015 году и постоянно пополняется за счет взносов от региональных нотариальных палат. Законодательно эти средства защищены и не могут быть использованы для других целей. Размер фонда составляет более 1 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

