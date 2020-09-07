Адвокат-коллектор: СМИ рассказали о судимости защитника Ефремова за побои

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев ранее был судим по статье «Самоуправство». По нему юристу дали условный срок, который истёк за четыре дня до ДТП с участием Ефремова, пишет KP.Ru.

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Как утверждает издание, Пашаева судили за чрезмерно рьяную попытку помочь некой даме, которая заплатила за освобождение из-под стражи, закрытие уголовного дела и помощь в бегстве за границу. Предложивший эту услугу мужчина её не оказал, и женщина обратилась к Пашаеву.

Пашаев и ещё несколько человек на территории домовладения адвоката избили этого мужчину, требуя вернуть доверительнице деньги, говорится в материале. Один из участников избиения показывал нож и вместе с Пашаевым якобы угрожал «зарезать, убить, вывезти в лес», ссылается KP.Ru на материалы дела.

В итоге адвокат отделался условным сроком, поскольку суд учёл предоставленные с места жительства и работы положительные характеристики, признание вины и возмещение материального вреда потерпевшему.

Пашаеву не удалось доказать суду невиновность Ефремова. Прокурор потребовал 11 лет колонии для актёра.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Михаил ЕфремовАдвокат
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