Адвокат-коллектор: СМИ рассказали о судимости защитника Ефремова за побои

Как утверждает издание, Пашаева судили за чрезмерно рьяную попытку помочь некой даме, которая заплатила за освобождение из-под стражи, закрытие уголовного дела и помощь в бегстве за границу. Предложивший эту услугу мужчина её не оказал, и женщина обратилась к Пашаеву.

Пашаев и ещё несколько человек на территории домовладения адвоката избили этого мужчину, требуя вернуть доверительнице деньги, говорится в материале. Один из участников избиения показывал нож и вместе с Пашаевым якобы угрожал «зарезать, убить, вывезти в лес», ссылается KP.Ru на материалы дела.

В итоге адвокат отделался условным сроком, поскольку суд учёл предоставленные с места жительства и работы положительные характеристики, признание вины и возмещение материального вреда потерпевшему.

Пашаеву не удалось доказать суду невиновность Ефремова. Прокурор потребовал 11 лет колонии для актёра.

