Еще один свидетель утверждает, что Ефремова не было за рулем

Второй свидетель защиты, который утверждает, что актера Михаила Ефремова не было за рулем во время смертельного ДТП, даст показания сегодня по видеосвязи в Пресненском суде Москвы.

Как сообщает агентство ТАСС, суд не видит препятствий для «допроса свидетеля Гаева посредством видеосвязи из суда Анапы».