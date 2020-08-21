Еще один свидетель утверждает, что Ефремова не было за рулем

Второй свидетель защиты, который утверждает, что актера Михаила Ефремова не было за рулем во время смертельного ДТП, даст показания сегодня по видеосвязи в Пресненском суде Москвы.

Как сообщает агентство ТАСС, суд не видит препятствий для «допроса свидетеля Гаева посредством видеосвязи из суда Анапы».

Свидетель: Ефремова за рулем не видел

Как отметила судья Елена Абрамова, защита определит время, когда будет готовы к допросу своего свидетеля.

Ранее секретным свидетелем защиты оказался некий Александр Кобец, по словам которого он был очевидцем ДТП. Он живет в Иваново, а в Москву, по его словам, он приехал с другом погулять. По словам свидетеля, подойдя к водительскому сиденью, он увидел там молодого человека, который собирал подушки безопасности, а Ефремов же стоял возле машины. При этом Кобец слепой на один глаз, а в момент аварии был без очков.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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