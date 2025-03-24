Адвокат Добровинский выразил сожаление, что Ефремов не сидел вместе с Пашаевым

Попавшему в колонию заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову следовало отбывать наказание вместе со своим бывшим правозащитником Эльманом Пашаевым. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил адвокат Александр Добровинский.

Против экс-адвоката Пашаева возбудили еще одно уголовное дело

По его словам, и Ефремову, и Пашаеву, «было бы что сказать друг другу».

«Особенно Ефремову», - подчеркнул он.

Ранее суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актёра Михаила Ефремова, который в 2020 году получил реальный срок за смертельное ДТП, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:АдвокатЭльман ПашаевУДОМихаил ЕфремовАлександр Добровинский

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