Адвокат Добровинский выразил сожаление, что Ефремов не сидел вместе с Пашаевым

По его словам, и Ефремову, и Пашаеву, «было бы что сказать друг другу».

«Особенно Ефремову», - подчеркнул он.

Ранее суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актёра Михаила Ефремова, который в 2020 году получил реальный срок за смертельное ДТП, пишут «Известия».

