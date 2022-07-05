5 июля в Москве ожидается гроза и град

Зной во второй половине дня остудят кратковременные дожди. В Москве третий день подряд объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Воздух прогреется до 30-32 градусов. При этом с 15:00 до 21:00 погодные условия резко ухудшатся: ожидаются гроза, кратковременные дожди, местами град, а ветер усилится до 17 м/с.

4 июля в центре Москвы воздух прогрелся до 31 градуса.

Напомним, температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1-1,5 градуса.

