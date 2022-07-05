5 июля в Москве ожидается гроза и град
Аномально жаркая погода ожидается в столичном регионе 5 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Зной во второй половине дня остудят кратковременные дожди. В Москве третий день подряд объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Воздух прогреется до 30-32 градусов. При этом с 15:00 до 21:00 погодные условия резко ухудшатся: ожидаются гроза, кратковременные дожди, местами град, а ветер усилится до 17 м/с.
4 июля в центре Москвы воздух прогрелся до 31 градуса.
Напомним, температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1-1,5 градуса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 866 / сут.
Умерли
381 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 276 / сут.
- 5 июля в Москве ожидается гроза и град
- В Мексике расследуют убийство семьи из семи человек
- В Краснодаре проверяют сообщения о педагоге, которая отрезала волосы ребенку
- Готовящимся к поездке в Узбекистан россиянам посоветовали избегать Каракалпакии
- Стоимость газ в Европе приблизилась к $1800 за тысячу кубов
- Сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи
- Надаль пробился в четвертьфинал турнира в Уимблдоне
- Премьер Чехии назвал восстановление Украины приоритетом Праги
- Турция начала расследование о происхождении зерна на борту судна РФ
- «Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru